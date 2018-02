By

適逢農曆新年家中大掃除之際, 大家可參考美國疾控中心(CDC)發布的Youtube短片,看看如何清潔家居以及消毒。

一些容易滋生病菌的大家經常觸摸的家庭用品,比如雪櫃門、電視遙控器、門把手和小朋友的玩具容易隱藏病菌,要做到成功去除病菌,大家可以用肥皂和水或者EPA認可的清潔劑仔細擦拭物件表面。

除了家居清潔,大家也要注重個人衛生,打噴嚏時,應用紙巾覆蓋鼻和口並記得洗手。

勤用肥皂和水洗手能幫助預防流感。洗手時,一定要擦洗你的手背, 指甲和兩指之間。

接種疫苗是預防流感最好的辦法,流感的症狀包括發、發冷、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、全身酸痛、頭痛和全身無力等,如果有這些症狀,應留在屋企休息。

如果情況嚴重, 應儘早看醫生。

