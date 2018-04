By

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)發出警告,叫人不要進食來自亞利桑那州Yuma市的生菜,那些生菜懷疑受大腸桿菌污染。

當局指全國有可能買到來自該區的羅馬生菜,不論是整個或是切碎包裝的生菜,當局呼籲消費者,如果你不確定生菜的來源,就不要進食,將它丟棄。

早前在全國16個州,共有53人因懷疑進食來自該區的生菜,確診大腸桿菌要入院,其中5人出現腎衰竭。

