【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現,一種可以致命的抗藥性超級病毒在醫院傳播,情況可能比之前想像嚴重,有關當局應該更密切留意。

疾病防控中心(CDC)表示,這種CRE抗藥性超級病毒,一般在醫院或者一些長期護理院傳播,每年有大約9,300宗感染病例,當中有約600人死亡。

研究發現,這種超級病毒比原先估計更普遍,可以在沒有症狀情況下人傳人,而預防CRE傳播的最有效方法,就是在照顧病人後洗手,以及清洗醫療儀器。

