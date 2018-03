助學金3月2日截止申請 舊金山市立大學鼓勵無證學生申請（視頻）

By

舊金山市立大學提醒學生們,加州助學金在3月2號截止申請,校方也強調不管是DACA夢想生,或是無證學生,都可以申請加州助學金。

舊金山市立大學有9個校區總共招收5萬名學生,校方表示,自從特朗普總統上任以來,校園內許多亞裔和拉美裔學生對移民執法行動感覺害怕,會上有DACA夢想生就說出他的心聲:”老實說有這個總統,對我們拉美裔和移民學生造成很大的壓力,所以對我們來說,最好發聲的地方就是接受教育。”

這位學生在AB540加州夢想法的幫助下,讓他可以安心上學,包括學費等同本州生,還可以申請助學金等教育資源。

加州州眾議員邱信福與舊金山市立大學校長Mark Rocha等官員週三在Mission分校,鼓勵無證學生按加州夢想法登記獲取助學金等幫助,而加州助學金的申請截止日期即將到來。

邱信福說:”我和我其他同僚在加州各地舉辦著類似的記者會,要提醒大家,3月2日下午5時是非常重要的期限。”

雖然舊金山市立大學讓居民免費就讀,但書籍費和雜費等相關費用也是不小的開銷,有意申請助學金的所有學生,可以向Ocean校總部的資源中心洽詢。

舊金山市立大學校長Mark Rocha說:”申請有所減少,因為學生擔心提出申請會被認出,所以今天的記者會要讓這些學生知道,申請助學金或是登記上課,資訊都不會被分享,這些訊息會保密。”

舊金山市立大學強調,這所大學是在加州庇護州以及舊金山庇護市之內的庇護學校,所以他們呼籲所有的無證人士,都應該勇於追求教育,不要害怕,並強調校方不會參與和配合聯邦政府的移民執法行動。

申請助學金的人士要把握3月2日下午5時的期限。

