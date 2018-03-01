助學金3月2日截止申請 舊金山市立大學鼓勵無證學生申請（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市立大學提醒學生們，加州助學金在3月2號截止申請，校方也強調不管是DACA夢想生，或是無證學生，都可以申請加州助學金。

舊金山市立大學有9個校區總共招收5萬名學生，校方表示，自從特朗普總統上任以來，校園內許多亞裔和拉美裔學生對移民執法行動感覺害怕，會上有DACA夢想生就說出他的心聲：”老實說有這個總統，對我們拉美裔和移民學生造成很大的壓力，所以對我們來說，最好發聲的地方就是接受教育。”

這位學生在AB540加州夢想法的幫助下，讓他可以安心上學，包括學費等同本州生，還可以申請助學金等教育資源。

加州州眾議員邱信福與舊金山市立大學校長Mark Rocha等官員週三在Mission分校，鼓勵無證學生按加州夢想法登記獲取助學金等幫助，而加州助學金的申請截止日期即將到來。

邱信福說：”我和我其他同僚在加州各地舉辦著類似的記者會，要提醒大家，3月2日下午5時是非常重要的期限。”

雖然舊金山市立大學讓居民免費就讀，但書籍費和雜費等相關費用也是不小的開銷，有意申請助學金的所有學生，可以向Ocean校總部的資源中心洽詢。

舊金山市立大學校長Mark Rocha說：”申請有所減少，因為學生擔心提出申請會被認出，所以今天的記者會要讓這些學生知道，申請助學金或是登記上課，資訊都不會被分享，這些訊息會保密。”

舊金山市立大學強調，這所大學是在加州庇護州以及舊金山庇護市之內的庇護學校，所以他們呼籲所有的無證人士，都應該勇於追求教育，不要害怕，並強調校方不會參與和配合聯邦政府的移民執法行動。

申請助學金的人士要把握3月2日下午5時的期限。

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