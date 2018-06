舊金山市立大學辦大麻暑期課程

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市立大學(CCSF)下個月創辦首個有關大麻的暑期課程,介紹大麻在種植、醫藥和法律上等的歷史。

最早的課程由7月10日開始,分為3個班,包括分柝大麻究竟是甚麼、探討大麻的法律和歷史,以及大麻醫藥應用等,每堂60元,總共有兩節,每節3小時。

3個班都是屬於持續進修類的課程,因此並無學分。

校方表示,自從加州通過娛樂大麻合法化,希望為有興趣了解的學生提供正確和客觀的大麻資訊。

有興趣報名申請的民眾,可以上CCSF網站查詢,或者打(415) 519-2685。

網址:http://www.ccsf.edu/en/educational-programs/continuing-education/Summer20181/Cannabis1.html

