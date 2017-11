Charlie Rose被爆性醜聞 兩大電視網絡中止合作

By

【KTSF 張麗月報導】

資深時事節目主持人Charlie Rose爆出性騷擾醜聞之後,兩大電視網絡CBS和PBS都表示,中斷與Charlie的合作關係。

CBS新聞主席David Rhodes在致送給員工的備忘錄中表示,CBS中斷與晨早節目”This Morning”主持人之一的Rose的合作關係,因為Charlie被指控的性騷擾醜聞極度令人不安,也是不能容忍的行為,又說雖然Rose對新聞部門貢獻良多,但更重要的是,在任何機構要確保有一個安全和專業的工作場所,令員工在一個受保護的環境下表現得最好。

至於公共廣播機構PBS,也中止與Charlie的合作關係,並且取消分銷他製作的節目,PBS發表聲明說,希望所有製作人在工作場所都感到安全和受到尊重。

華盛頓郵報週一爆料說,有8名女子走出來,指證Charlie性騷擾,當中包括在90年代至2011年期間,不適當地觸摸她們,以及打電話講一些色情的說話,又在她們面前赤裸等。

Rose本人就發表聲明說,對自己不當行為深切道歉,並感到極度尷尬,又說自己有時候無體會他人的感受,因此要負全責,但聲稱並非所有指控都準確。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。