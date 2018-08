華埠飲品店出售含CBD大麻奶茶是否真正合法（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

本台早前報導過,在舊金山華埠的一間飲品店出售含有CBD大麻二酚的奶茶,店主早前聲稱已經取得了所有必要的牌照,出售的飲品亦是合法,事實是否如此?

大麻二酚CBD可從兩種原料提煉,一種是大麻,另一種是hemp漢麻,這種植物作工業用途,可製造布料、塑膠、紙張等物件,亦可用在食物中。

根據加州衛生局的規定,漢麻籽與漢麻油可以合法用於食品中,但如果是CBD產品,包括CBD油,無論是以大麻,還是以漢麻為原材料,都不能用作食品添加劑。

換言之,州內的所有商家都不可以直接將CBD成份添加至食品或飲品中,在餐廳、食店內出售,因此局方不可能發出相關牌照。

舊金山衛生局向本台提供的檢查紀錄顯示,衛生局早在今年4月20號,就向華埠的Steap Tea Bar飲品店發出警告,要求他們停止在飲品中添加CBD成份,報告上寫著,”店家將停止販賣添加CBD成份的產品”。

但3個多月過去了,本台記者在7月份前往這間店,發現店家仍在賣這款飲品。

Steap飲品店店主Emil DeFrancesco則否認收到任何警告。

DeFrancesco說:”我們4月份沒有收到任何東西,有人告訴我這是個灰色地帶,而且沒有法例條文闡明我可不可以賣這種東西。”

舊金山衛生局環境衛生部人口健康署主管​Stephanie Cushing則指出:”他們有食品許可,但在食品中加入非法食品添加劑,這可不行。”

州衛生局同時規定,如果商家要生產或出售含有大麻成份的食品,必須持有牌照,且產品須符合相關法律規定,普通的食品相關法規並不適用。

無論是以大麻還是漢麻為原材料,生產的CBD都受到管制,州府大麻管制辦公室規定,添加了CBD成份的食品 ,必須為密封包裝,只能在取得牌照的藥用大麻店出售,而且只能賣給21歲以上人士,或18歲以上帶醫囑的人士。

但本台記者調查了這間飲品店,卻有驚人的發現。

記者問:”(店員)看了你的身份證嗎?”

顧客:”不,他們沒有(你多大了?)18歲(有否問你其他問題?)我點餐時他們問我要多大杯,就這樣。”

加州大學舊金山分校藥物學院臨床助理教授Noemi Spinazzi醫生說:”目前未有機會能夠縱向研究這些物質,對發育中大腦的影響,比如說青少年的大腦,那18歲青年進店,便可買到大麻飲品。”

Spinazzi醫生續道:”問題就在於對孩子來說這是否安全呢?而答案是:我們不知道,所以直到有更確切的答案前,我們應該避免讓商家銷售含有大麻成分的食品,無論當中的CBD是從大麻還是漢麻提煉。”

本月初市衛生局派人到店裡沒收了店家聲稱是漢麻油的材料,因為包裝上沒有標識,所以未知當中是否含有CBD成份。

店主DeFrancesco則回應稱:”我覺得(衛生局人員)不懂這種產品,無論是它的功效,還是它如何能幫助他人,但是我會盡力依規辦事。”

本台記者上週五再去店裡諮詢這款飲品時,這款飲品仍有售,但店員表示,添加在飲品中的是漢麻油,而並非原本的CBD蜂蜜。

老闆本週向本台表示 ,他們仍然售賣含有漢麻籽的飲品,但已經無售漢麻CBD。

市衛生局表示,已向市內1,500間現場烹制食品的商家派發宣傳單張,展開宣導工作。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。