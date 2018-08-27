華埠飲品店出售含CBD大麻奶茶是否真正合法（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

本台早前報導過，在舊金山華埠的一間飲品店出售含有CBD大麻二酚的奶茶，店主早前聲稱已經取得了所有必要的牌照，出售的飲品亦是合法，事實是否如此？

大麻二酚CBD可從兩種原料提煉，一種是大麻，另一種是hemp漢麻，這種植物作工業用途，可製造布料、塑膠、紙張等物件，亦可用在食物中。

根據加州衛生局的規定，漢麻籽與漢麻油可以合法用於食品中，但如果是CBD產品，包括CBD油，無論是以大麻，還是以漢麻為原材料，都不能用作食品添加劑。

換言之，州內的所有商家都不可以直接將CBD成份添加至食品或飲品中，在餐廳、食店內出售，因此局方不可能發出相關牌照。

舊金山衛生局向本台提供的檢查紀錄顯示，衛生局早在今年4月20號，就向華埠的Steap Tea Bar飲品店發出警告，要求他們停止在飲品中添加CBD成份，報告上寫著，”店家將停止販賣添加CBD成份的產品”。

但3個多月過去了，本台記者在7月份前往這間店，發現店家仍在賣這款飲品。

Steap飲品店店主Emil DeFrancesco則否認收到任何警告。

DeFrancesco說：”我們4月份沒有收到任何東西，有人告訴我這是個灰色地帶，而且沒有法例條文闡明我可不可以賣這種東西。”

舊金山衛生局環境衛生部人口健康署主管​Stephanie Cushing則指出：”他們有食品許可，但在食品中加入非法食品添加劑，這可不行。”

州衛生局同時規定，如果商家要生產或出售含有大麻成份的食品，必須持有牌照，且產品須符合相關法律規定，普通的食品相關法規並不適用。

無論是以大麻還是漢麻為原材料，生產的CBD都受到管制，州府大麻管制辦公室規定，添加了CBD成份的食品 ，必須為密封包裝，只能在取得牌照的藥用大麻店出售，而且只能賣給21歲以上人士，或18歲以上帶醫囑的人士。

但本台記者調查了這間飲品店，卻有驚人的發現。

記者問：”（店員）看了你的身份證嗎？”

顧客：”不，他們沒有（你多大了？）18歲（有否問你其他問題？）我點餐時他們問我要多大杯，就這樣。”

加州大學舊金山分校藥物學院臨床助理教授Noemi Spinazzi醫生說：”目前未有機會能夠縱向研究這些物質，對發育中大腦的影響，比如說青少年的大腦，那18歲青年進店，便可買到大麻飲品。”

Spinazzi醫生續道：”問題就在於對孩子來說這是否安全呢？而答案是：我們不知道，所以直到有更確切的答案前，我們應該避免讓商家銷售含有大麻成分的食品，無論當中的CBD是從大麻還是漢麻提煉。”

本月初市衛生局派人到店裡沒收了店家聲稱是漢麻油的材料，因為包裝上沒有標識，所以未知當中是否含有CBD成份。

店主DeFrancesco則回應稱：”我覺得（衛生局人員）不懂這種產品，無論是它的功效，還是它如何能幫助他人，但是我會盡力依規辦事。”

本台記者上週五再去店裡諮詢這款飲品時，這款飲品仍有售，但店員表示，添加在飲品中的是漢麻油，而並非原本的CBD蜂蜜。

老闆本週向本台表示 ，他們仍然售賣含有漢麻籽的飲品，但已經無售漢麻CBD。

市衛生局表示，已向市內1,500間現場烹制食品的商家派發宣傳單張，展開宣導工作。

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