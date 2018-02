佛山主幹道路塌最少8死 疑與地鐵施工有關

【i-CABLE】

佛山市禪城區一條中心城區主幹道週三晚發生路塌,至少8人死亡,當局懷疑可能與地鐵施工有關。

現場所見,原本有雙向一共8條行車線的主幹道已經全面封鎖,應急施工車到場候命,到了上午警員進一步擴大封鎖範圍,現場亦有大批救援人員守候,從另一個高位角度亦可以見到,整個大坑的跨度覆蓋了整條主幹道,包括中間有花圃的隔離道及行人道都出現坍塌,面積有兩個籃球場般大,好像穿了一個大坑直陷入地底。

路邊很多電燈柱都塌下,深度大約有6、7米,中間坍塌位出現積水,當局在距離事故發生數百米地方已實施臨時交通管制,並且架起水馬及圍板,禁止傳媒及行人走近。

據佛山新聞辦的消息公佈,指在週三晚大約7時,佛山地鐵二號線一期工程中,工地突發透水,作業工人嘗試堵漏但未能成功,至晚上8時40分左右,現場透水面積擴大,導致隧道管片變形及破損,引發地面季華西路30多米路段坍塌。

當局隨即將現場一帶的水電及燃氣管線截斷,又調動水泵排水及輸送空氣,所有傷者被救出立即送院,他們全部都沒有生命危險,有傷者稱,隱約記得路陷來得相當突然。

廣東省政府已經要求對大型施工工地全面排查。

