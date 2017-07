By

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局提醒大家,本週末從南面北上的大浪將會抵達灣區向南的海灘,例如北灣Stinson海灘,以及灣區以南的Santa Cruz海灘受影響最大。

這些海灘會出現大浪,星期日最大浪,而其他海灘。例如舊金山的Ocean海灘也會出現更強烈的離岸流。

氣象局呼籲週末到海灘玩的人士,不要下水以及遠離水邊。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。