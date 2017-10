By

西班牙加泰羅尼亞自治區獨立公投投票結束,自治區官員稱,投票率四成二,當中九成人投贊成票。

自治區政府表示,2,300個公投票站,約400名被警方查封,但投票率仍超過四成,200多萬名投了票的選民裡,約九成贊成自治區獨立。

西班牙司法大臣警告,若加泰羅尼亞宣布獨立,中央政府有權力中止當地自治權。

部分公投支持者表示,加泰羅尼亞人已下定決心脫離西班牙,即使中央政府如何阻撓,加泰羅尼亞獨立勢在必行。

