西班牙巴塞羅那等加泰羅尼亞自治區城鎮,均有大批民眾響應罷工,抗議警方於週日公投期間使用暴力,導致近900人受傷。

示威者拋出公投選票宣洩不滿,他們在執政人民黨位於巴塞羅那的地區總部外,抗議在週日公投中,中央政府下令取締,警方又粗暴執法,群眾當中,有穿起整齊制服的消防員,他們揚言不接受暴力,投票當日有消防員走上街頭,站於防暴警察與選民中間保護民眾,但部份消防員受到警察暴力對待。

不少巴塞羅那以及周邊地區的居民週二響應罷工,上街示威,抗議在周日,警方阻止公投行動中,有近900人受傷,亦有示威者不滿歐盟方面,不敢公開譴責首相拉霍伊政府,壓制加泰羅尼亞人爭取獨立的做法。

受罷工影響,部份地鐵站、火車站要關閉,食肆等商戶沒有營業,西甲球隊巴塞羅那及同市的愛斯賓奴亦響應罷工,週二取消練習。

