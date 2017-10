加泰羅尼亞主席暫緩宣布獨立 尋求與中央政府對話

By

【i-CABLE】

西班牙加泰羅尼亞自治區主席在地方議會宣布,公投結果顯示加泰羅尼亞有權獨立,但他決定暫緩宣布獨立,尋求與中央政府對話,令緊張局勢降溫。

中央政府則表明不接受自治區政府,暗示或暫緩宣布獨立,週三將召開緊急內閣會議商討局勢。

自治區主席普伊格德蒙特指,逾200萬選民本月1日公投支持獨立,加泰羅尼亞已贏得獨立的權利。但他未有即時單方面宣布獨立,指對話需時。

他強調各方,必須透過民主、和平達成共識,相信能以談判方式,與馬德里中央政府化解衝突。

議會外聚集了大批支持獨立的民眾,有人表示感到失望,亦有人指歡迎與中央政府進一步對話。

普伊格德蒙特講話,較原本計劃延遲了約一小時,據報獨派政黨不滿演辭內容,要求再開會討論。

加泰羅尼亞地方議會議員,其後簽署聲稱是宣布獨立的文件,但會暫緩執行。

馬德里中央政府發言人表示,不會接受加泰羅尼亞含蓄地宣布獨立。

副首相德聖瑪麗亞批評普伊格德蒙特迷失方向,也無權展開調解。她暗示獨立公投違法,不會與自治區政府談判。

