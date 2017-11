加泰前高官出席叛亂罪初級聆訊 法官料向加泰前主席發拘捕令

【i-CABLE】

西班牙馬德里的法院傳召加泰羅尼亞自治區,20名前政府高層官員及議員就是否在宣佈自治區獨立過程中,觸犯叛亂等罪名,出席初級偵訊,身處比利時的自治區前主席普伊格德蒙特沒有到庭,預計法官向他發出拘捕令。

被革職的加泰羅尼亞自治區副主席洪克拉斯,以及已經解散的自治區政府,多個內閣官員,包括外交事務首長羅梅瓦前往馬德里的國家高等法院出席初級偵訊。

法官是就檢察當局指這班官員,在加泰羅尼亞宣佈獨立的過程中,涉及叛亂、煽動叛亂、濫用公帑等指控,召開聆訊,再決定是否展開歷時數年的調查,單以叛亂罪可面臨最高30年監禁。

同一天,同樣已被中央政府解散加泰羅尼亞自治區議會,議長福加德爾及數名議員,被傳召到最高法院,就相同指控出席聆訊,法官將案件押後一星期再審福加德爾等人士,毋須還柙。

至於同樣被傳召的自治區政府前主席普伊格德蒙特及另外4名自治區內閣官員,仍然在布魯塞爾,普伊格德蒙特表示,考慮到目前政治氣候,暫不適宜返回西班牙,願意在比利時接受問話,一旦法院向他發出拘捕令,普伊格德蒙特便不能參加,下月21日地方選舉。

