加泰前高官出席叛亂罪初級聆訊 法官料向加泰前主席發拘捕令

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西班牙馬德里的法院傳召加泰羅尼亞自治區，20名前政府高層官員及議員就是否在宣佈自治區獨立過程中，觸犯叛亂等罪名，出席初級偵訊，身處比利時的自治區前主席普伊格德蒙特沒有到庭，預計法官向他發出拘捕令。

被革職的加泰羅尼亞自治區副主席洪克拉斯，以及已經解散的自治區政府，多個內閣官員，包括外交事務首長羅梅瓦前往馬德里的國家高等法院出席初級偵訊。

法官是就檢察當局指這班官員，在加泰羅尼亞宣佈獨立的過程中，涉及叛亂、煽動叛亂、濫用公帑等指控，召開聆訊，再決定是否展開歷時數年的調查，單以叛亂罪可面臨最高30年監禁。

同一天，同樣已被中央政府解散加泰羅尼亞自治區議會，議長福加德爾及數名議員，被傳召到最高法院，就相同指控出席聆訊，法官將案件押後一星期再審福加德爾等人士，毋須還柙。

至於同樣被傳召的自治區政府前主席普伊格德蒙特及另外4名自治區內閣官員，仍然在布魯塞爾，普伊格德蒙特表示，考慮到目前政治氣候，暫不適宜返回西班牙，願意在比利時接受問話，一旦法院向他發出拘捕令，普伊格德蒙特便不能參加，下月21日地方選舉。

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