By

【i-CABLE】

西班牙加泰羅尼亞自治區,一批前任議員再到法院應訊,法官正研究自治區爭取獨立過程中,有關議員是否觸犯了叛亂等罪名,將決定是否要羈留他們,直至調查結束。

已經解散的自治區議會,前議長福卡德利及另外5名前任議員前往馬德里的最高法院出席初級偵訊。

同案另外9名自治區前內閣官員,上週在國家高等法院的研訊中,被法官下令扣押,只有一人獲准保釋。

控方指,他們涉及叛亂,煽動及濫用公帑等罪名,最高面臨30年監禁,至於自治政府前主席普伊格德蒙特仍然在比利時,當地法院正處理他的引渡聆訊。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。