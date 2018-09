Castro Valley公路兩車相撞 司機涉向另一汽車開槍

By

【KTSF】

東灣Castro Valley週一凌晨發生公路槍擊案,疑犯開槍後逃去無蹤,警方正在追查案件。

事發於凌晨12時過後,地點在238公路南行線,案中無人受傷。

事件源於一輛白色福特Taurus汽車在路上瘋狂駕駛,在駛至Hesperian大道附近時,與另一輛汽車相撞。

福特汽車的司機接著尾隨受害人的汽車,在駛至580公路的164th Ave出口附近時,福特汽車司機被指向受害人的汽車開出4至5槍。

其中4枚子彈擊中受害人的汽車,事件中無人受傷。

受害人接著把車停下,立即打911報警,受害人報稱他並不認識疑犯。

事發後,238公路和580公路的交匯處路段一度封閉,至清晨5時才重開。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡加州公路巡警,電話:(510) 581-9028。

