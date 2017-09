By

【KTSF】

美國太空總署的無人太空船卡西尼號,為期20年的土星任務走向終結,在週五早上近5點飛入土星大氣層自毁。

卡西尼號以僅存的燃料,衝入土星大氣層,一邊近距離做最後觀測,一邊燃燒至最後一刻,成為土星上空的灰塵。

燃燒至最後的卡西尼號,在漫長的探索生涯中,帶給人類很多寶貴的新發現,在這20年來,它圍繞了土星超過200次。

