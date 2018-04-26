華美半導體協會5月南灣舉辦求才大會（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

華美半導體協會（CASPA）下週六將於南灣Milpitas市舉辦年度求才大會，並有矽谷人才專家現場為求職者分享面試技巧。

華美半導體協會求才大會執行理事曲明玉說：”今年除了求才本身，我們還請到5位在業界很有影響的，專門做職業發展的一些講座，會給這些來參加求才大會的，找工作者在求職方面的一些經驗分享，還有包括一些方向，這樣的一個指導。”

華美半導體協會表示，求才大會每年也會跟著市場需求，增加新興科技的工作機會，例如今年的招聘範圍，也將涵蓋人工智能科技。

華美半導體協會會長王秉達說：”在人工智能這方面，或是智能網聯汽車這方面需求蠻大的，這反映在不只是軟體，也同樣反映在半導體跟硬體上面的需求，所以我們相信這次來的很多公司，會有這方面的一些位置。”

此外，協會也邀請了矽谷人才專家，為求職者分享一些求職及面試經驗。

矽谷人才專家張琦說：”能夠幫助大家去和僱主有一個面對面的交流機會，我也想趁著這個機會，給大家分享一下怎麼去找工作，有一些具體的技巧。”

協會表示，由於矽谷就業市場目前良好，對招聘和求職者都是好時機，而職位空缺由入門到高管，各個階層和專業都有。

求才大會將於下週六5月5日在南灣Milpitas市Crowne Plaza酒店舉行，目前已有至少15家僱人公司，及超過500人註冊出席活動。

有興趣出席求才大會的人士，可上華美半導體協會網站查看，網址：http://caspa.com/events/job-fair

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