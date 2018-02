By

捲入性侵醜聞的美國賭場大亨史提夫永利宣佈辭任永利渡假村主席及行政總裁職務。

76歲的史提夫永利表示,過去數週成為負面新聞的焦點,又指別人妄下的判斷,已遮掩一切事實,認為自己無法在這樣的環境下繼續履行集團的職務,決定辭職。

不過他仍然否認性侵下屬的指控,史提夫永利被指過去數十年來涉嫌強姦下屬,其中一次,事後賠償750萬美元給一名受害人,史提夫永利早前亦辭任共和黨全國委員會的財務主席。

