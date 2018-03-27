女司機涉醉駕被捕 駕駛載40人巴士往北灣賭場

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【KTSF】

加州公路巡警（CHP）上週日早上拘捕一名賭場穿梭巴士司機，懷疑她酒後駕駛一部載有40人的巴士。

根據CHP的消息，該名穿梭巴士司機是34歲列治文市居民Angela Teasley，在上週日早上9點25分，她駕駛穿梭巴士通過金門大橋，前往位於北灣的賭場時，撞到橋上右邊的欄桿，但她繼續行駛。

隨後，車上一名乘客打911報警，該名乘客表示，該巴士司機以不安全的車速行駛，更行駛在右邊路肩上，越過行車線。

警方稱，路上其他司機亦有打電話報警。

在繼續行駛了約50分鐘後，該輛巴士最終在Rohnert Park一間賭場的停車場被截停，CHP拘捕涉事司機，並對她進行酒精測試，發現她血液酒精濃度超出標準4倍，事件中無人受傷。

賭場方面表示，該穿梭巴士由一間在Modesto市的運輸服務公司承包。

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