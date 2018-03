女司機涉醉駕被捕 駕駛載40人巴士往北灣賭場

By

【KTSF】

加州公路巡警(CHP)上週日早上拘捕一名賭場穿梭巴士司機,懷疑她酒後駕駛一部載有40人的巴士。

根據CHP的消息,該名穿梭巴士司機是34歲列治文市居民Angela Teasley,在上週日早上9點25分,她駕駛穿梭巴士通過金門大橋,前往位於北灣的賭場時,撞到橋上右邊的欄桿,但她繼續行駛。

隨後,車上一名乘客打911報警,該名乘客表示,該巴士司機以不安全的車速行駛,更行駛在右邊路肩上,越過行車線。

警方稱,路上其他司機亦有打電話報警。

在繼續行駛了約50分鐘後,該輛巴士最終在Rohnert Park一間賭場的停車場被截停,CHP拘捕涉事司機,並對她進行酒精測試,發現她血液酒精濃度超出標準4倍,事件中無人受傷。

賭場方面表示,該穿梭巴士由一間在Modesto市的運輸服務公司承包。

