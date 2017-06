By

【KTSF 陶璟樂報導】

近日有一批Southern Grove的腰果被召回,產品代理商陸續接到投訴說包裝內含有玻璃,目前沒有人因此受傷。

美國食品藥品監督管理局聲稱,有一個名為Southern Grove品牌的海鹽腰果被查出有問題,產品的代理商Star Snack Co.收到了大量的投訴說,在包裝桶內發現玻璃。

所有被召回的產品都已下架,有超過十個州受到影響,在FDA的官網上也可找到相關訊息。

之前購買過此產品的顧客,均可以全價退還到購買時的商場。

