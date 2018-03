聯邦房屋發展部豪花3萬訂製餐桌椅 部長稱不知情

By

【KTSF 江良慧報導】

負責處理可負擔房屋事宜的聯邦房屋及城市發展部,被爆料批准部長Ben Carson為他的辦公室購買一套超過3萬元的餐桌傢俬,國會監察委員會週三宣布要調查事件後,Carson表示,會嘗試取消訂單。

這套售價高達31,000多元的訂製家具,包括8張餐椅,每張售價1,000元左右,另外,兩張差不多價錢的扶手椅以及桃木餐桌,以及兩個一高一矮的餐具櫃,單在運費就要2,500元。

根據聯邦法例,公務員要裝修或重新佈置辦公室,除非獲得國會批准,否則開支上限是5,000元。

聯邦房屋及城市發展部一名僱員,聲稱自己就是因為拒絕批出超額的款項而被降職。

有消息指白宮對事件帶來的負面影響極度不滿,聯邦房屋及城市發展部發言人週二還表示,Carson認為餐桌的訂單沒問題,沒計劃要退回餐桌,但週四則說,已經按Carson要求提出要取消訂單,又說Carson和妻子都不知道有關訂單的事,說家具是由負責辦公大樓的職員購買,原因是原來的60年代中期,餐桌和餐椅已經老舊到無法維修,但就沒有透露家具超額是獲誰人批核。

