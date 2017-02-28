林鄭交579個選委提名 獲確認參選特首（視頻）

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香港行政長官參選人林鄭月娥週二報名參選行政長官，遞交579個選委提名，她的提名獲裁定有效，確認成為特首候選人，林鄭月娥得到政協、鄉議局及漁農界全數提名，但在社福、醫學、教育等多個界別，一票都沒有。

579份提名表格用兩個盒才能擺放林鄭月娥所得的提名票數，大幅拋離曾俊華和胡國興，不過當中一個民主派選委都沒有。

她花了超過一小時完成報名，走到地下大堂，有社民連和人民力量的人示威，情況一度混亂，社民連黃浩銘質問她，她沒有回應，黃浩銘遞上一支寫著「689」的棒，由競選團隊人員接收，擾攘約6分鐘，林鄭月娥才能見記者。

曾俊華胡國興成功入閘 成為特首選舉候選人

早前有傳她會提交600至700份提名，被問到最終是否有些扣起了，她指接下來會無分泛民、建制，向選委解釋理念，廣泛接觸市民，混亂中有保安員不適，由其他人扶走，上車離開時再被包圍。

據了解林鄭月娥在參選報名表上，將職業一欄留空，因為她過往雖然長時間擔任公務員，但已離任，不適合填寫。

仍未報名的參選人葉劉淑儀認為工聯會只是「做下戲」，最後會全數支持林鄭月娥，距離提名期結束只剩一天，她指自己欠的不只十票八票，而曾俊華就恭喜林鄭月娥，鼓勵她多拿泛民選委票。

提名期最後24小時，未交表的葉劉淑儀稱自己仍在努力中，見到林鄭月娥交的579個提名，她有這樣的回應。

她在下午與影視界人士，包括蕭定一會面，他們都不是選委，她指泛民願意找十張、八張票給她，但她不止欠這個數目。

而搶閘成為候選人的曾俊華不猜測林鄭月娥是否扣起部份票，自己亦沒有感到壓力。

已獲確認候選人資格的胡國興遞交的 180 個提名，有一個獲裁定無效，社福界選委黃旭熙承認填錯身份證號碼，胡國興競選辦表示稍後會補交。

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