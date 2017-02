林鄭交579個選委提名 獲確認參選特首（視頻）

By

香港行政長官參選人林鄭月娥週二報名參選行政長官,遞交579個選委提名,她的提名獲裁定有效,確認成為特首候選人,林鄭月娥得到政協、鄉議局及漁農界全數提名,但在社福、醫學、教育等多個界別,一票都沒有。

579份提名表格用兩個盒才能擺放林鄭月娥所得的提名票數,大幅拋離曾俊華和胡國興,不過當中一個民主派選委都沒有。

她花了超過一小時完成報名,走到地下大堂,有社民連和人民力量的人示威,情況一度混亂,社民連黃浩銘質問她,她沒有回應,黃浩銘遞上一支寫著「689」的棒,由競選團隊人員接收,擾攘約6分鐘,林鄭月娥才能見記者。

曾俊華胡國興成功入閘 成為特首選舉候選人

早前有傳她會提交600至700份提名,被問到最終是否有些扣起了,她指接下來會無分泛民、建制,向選委解釋理念,廣泛接觸市民,混亂中有保安員不適,由其他人扶走,上車離開時再被包圍。

據了解林鄭月娥在參選報名表上,將職業一欄留空,因為她過往雖然長時間擔任公務員,但已離任,不適合填寫。

仍未報名的參選人葉劉淑儀認為工聯會只是「做下戲」,最後會全數支持林鄭月娥,距離提名期結束只剩一天,她指自己欠的不只十票八票,而曾俊華就恭喜林鄭月娥,鼓勵她多拿泛民選委票。

提名期最後24小時,未交表的葉劉淑儀稱自己仍在努力中,見到林鄭月娥交的579個提名,她有這樣的回應。

她在下午與影視界人士,包括蕭定一會面,他們都不是選委,她指泛民願意找十張、八張票給她,但她不止欠這個數目。

而搶閘成為候選人的曾俊華不猜測林鄭月娥是否扣起部份票,自己亦沒有感到壓力。

已獲確認候選人資格的胡國興遞交的 180 個提名,有一個獲裁定無效,社福界選委黃旭熙承認填錯身份證號碼,胡國興競選辦表示稍後會補交。

