候任港特首林鄭談銅鑼灣事件 指港人不應挑戰中國法制

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香港候任行政長官林鄭月娥接受美國有線新聞網絡訪問，評論到銅鑼灣書店事件，她認同事件引發港人憂慮，但強調港人不應該挑戰在中國發生的事情，指香港必須要尊重中國的法制。

林鄭月娥接受CNN專訪，被記者問到對銅鑼灣書店事件的看法。林鄭月娥承認事件引發不少港人憂慮，擔心一國兩制、高度自治，以及香港的法治受到侵蝕。

她指事件真相需要由證據說話，但即使基於外界的看法和恐懼，她作為行政長官，也有義務去表達本身的關注和擔憂，以及向港人和國際社會派發定心丸，香港的法治會由香港的執法機關執行。不過林鄭月娥同時表明，港人不適宜去挑戰內地的事情。