候任港特首林鄭談銅鑼灣事件 指港人不應挑戰中國法制

香港候任行政長官林鄭月娥接受美國有線新聞網絡訪問,評論到銅鑼灣書店事件,她認同事件引發港人憂慮,但強調港人不應該挑戰在中國發生的事情,指香港必須要尊重中國的法制。

林鄭月娥接受CNN專訪,被記者問到對銅鑼灣書店事件的看法。林鄭月娥承認事件引發不少港人憂慮,擔心一國兩制、高度自治,以及香港的法治受到侵蝕。

她指事件真相需要由證據說話,但即使基於外界的看法和恐懼,她作為行政長官,也有義務去表達本身的關注和擔憂,以及向港人和國際社會派發定心丸,香港的法治會由香港的執法機關執行。不過林鄭月娥同時表明,港人不適宜去挑戰內地的事情。

銅鑼灣書店事件發生至今一年多,書店東主桂民海仍然被中國拘留。他的女兒 Angela 在英國《衛報》撰文,指北京在習近平上台後愈來愈漠視一國兩制原則,又指她父親的遭遇,只是眾多反映香港法治已死的個案之一。

面對記者一再追問,有甚麼說話可以令 Angela 安心,林鄭月娥作出回應。

桂民海女兒Angela批評林鄭月娥以一國兩制做藉口,為有政治動機的綁架開脫。她指爸爸和書店其他人的遭遇明顯違反一國兩制,對全體港人的安全都有重大影響,外界會期望接任特首的林鄭月娥對事件表達更大關注。

