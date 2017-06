加州違例使用共乘車道司機急增 當局擬加強執法（視頻）

By

加州公路巡警(CHP)的數據顯示,當局去年開出的違規使用HOV共乘車道的罰單,比2010年多出六成,顯示有很多駕駛者為節省堵車時間,情願冒著可能被罰接近500元的風險,也要走共乘車道。

加州為鼓勵駕駛者購買環保汽車,包括全電車、氫燃料車等,幾年前推出一項清潔車輛貼紙計劃,允許環保車車主申請白色或綠色貼紙,使用州內所有HOV共乘車道。

目前該計劃將於2019年1月1日到期,而提出這項 AB 544 法例的州眾議員Richard Bloom計劃將該法例延長至2025年,不過已遭到大都會交通委員會反對,除非修改現行條例,包括加強執法,並增加申請貼紙的費用,由目前22元增加一倍至44元,以此增收35萬元用於公路執法。

去年加州公路巡警就違規使用共乘車道開出約64,000張罰單,超過2010年六成以上,其中24%的違規現象,一般都發生在下午通勤高峰,海灣大橋和101公路違規率更高,達到三成或以上,當中很多都是沒有清潔車輛貼紙的油電混合動力車違規使用共乘道。

另外,申請環保車貼紙的數量近幾年也大幅增加,加州車輛管理局2013年發出的貼紙僅有不到7萬張,截至目前已增至超過24萬張,而且38%都在灣區9個縣內。

聯邦規定,車輛在高速公路使用共乘車道時,必須有至少九成時間 行車時速不低於45英里,但由於多了車輛使用共乘車道,兩年前的數據已顯示,灣區有58%的時間都不能達到這個要求。

洛杉磯則更差,有68%的時間不能達標。

大都會交通委員會表示,如果不加強執法,就要取消貼紙計劃,只能允許有3人或以上的車輛使用共乘車道。

州交通部必須於今年12月1日前就此議題向聯邦當局提交建議報告,否則可能會失去聯邦公路撥款。

