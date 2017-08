美國華裔患心血管疾病有上升趨勢（視頻 ）

By

心血管疾病,包括冠心病及中風等,被世界衛生組織列為全球的頭號殺手,單在2012年,全球就有1,750萬人死於心血管疾病,佔當年全球死亡人數的31%,心血管疾病在灣區華裔社區算不算常見疾病呢?

張曉茜是東灣John Muir醫療系統的心臟內科醫生,主要在Pleasanton市看診的張醫生認為,在美國患上心血管疾病的華裔,從數字上來說可能不算高,但一旦與其他族裔的患病數字比起來,她認為就有上升的趨勢。



張醫生說:”就是近十年來,你可以看到其他族裔的心血管疾病其實有下降的趨勢,但是華裔,整體亞裔來說,這個趨勢保持不動,所以相對來說,跟其他族裔去比還是算是有上升的趨勢。”

從醫13年的張醫生表示,心血管疾病是華裔社區的頭號殺手,遠遠超過癌症的死亡率。

張醫生表示,心血管疾病往往是由高血壓、高血糖及高血脂慢慢演變而成,不過華裔市民一般都忽略這方面的管理。

張醫生說:”一定是要重視,你可以看做出來的實驗,最近美國心臟協會做的一些總結,你可以看得出來,亞裔方面主要得例如說心臟病、冠心病甚至中風,都是和這個血壓血脂控制不好有直接關係,所以這兩個危險因素其實是最最需要值得大家關注。”

張醫生亦指出,相比起癌症,華裔社區對心血管病的關注更低,因為他們都低估了心血管病的嚴重性。

張醫生說:”大家一聽可能癌症什麼的都會很緊張,心臟病可能覺得是一種慢性病,不著急,其實不是這樣,很多這些心臟病得起來都是急症,尤其是心肌梗塞,有一些心律不齊、心室不規律的心跳,這些可能都是一下下分分鐘都會致命的。”

