颶風Irma過後佛州大規模停電 安老院5長者死亡

By

【KTSF】

颶風Irma吹襲過後,早前疏散的佛羅里達州居民陸續返家,但卻面臨新的困境,當地大規模停電,導致居民而忍受炎熱的高溫,當地災後停電的一個安老院,有5名長者被發現死亡。

涉事的Rehabilitation Center安老院位於Hollywood Hills,在發現有長者死亡後,當局已立即疏散其他院友,當局尚未公布長者的死因。

在邁亞密地區一幢公寓大廈也需緊急疏散,當局稱停電導致公寓已不適宜長者租客居住。

另外,在奧蘭多市、邁亞密和Daytona Beach地區,有發電機釋出一氧化碳,造成至少5人死亡,十多人不適。

除了安老院的死者外,在佛州至少有13人死於風災,有些是在風災過後清理災場時喪命。

而在南卡羅萊納州,颶風Irma也造成4人死亡,喬治亞州造成兩人死亡,在加勒比海地區,至少有37人死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。