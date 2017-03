By

【KTSF 吳倩妤報導】

比利時北部城市安特惠普警方週四截獲一部高速衝向購物街的汽車,搜出槍械和利刀等武器,拘捕一名北非裔法國公民,事件中沒有人受傷。

比利時軍方於當地時間週四發現涉案汽車高速駛向購物街方向,士兵試圖迫使司機停車,但對方反而衝紅燈繼續行駛。

警方接報後派出人員圍捕,最終截停汽車。

檢察部門表示,疑犯是一名39歲北非裔法國人,比利時警方出動拆彈機械人檢查疑犯汽車,在車尾廂搜出防暴槍、利刀及不明液體。

比利時警方正調查司機動機,有報導指比利時警方初步發現司機醉駕,身上有毒品,不排除他在醉酒情況下誤駛入行人購物區。

