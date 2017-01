By

【i-CABLE】

澳洲墨爾本市中心有人駕車衝上行人路撞向人群,至少造成4死,包括一名嬰兒,另有超過20人受傷,司機被警員槍傷,正被拘留,警方相信並非恐怖襲擊。

事發前,一架紅色車在墨爾本火車站對開的十字路口打圈,司機不時探身出車外,向途人指罵,兩名黑衣男子嘗試阻止不果。

大約下午1時半,正值午飯時間,汽車以高速不規則行駛,衝上行人路,死傷者包括小童,部分人傷勢嚴重,大批警車在直升機協助下將該車截停,警員向司機開槍,將他從車內拖出,並制服在地上,鎖上手扣,他當時只穿紅色內褲,手臂中槍。

當地傳媒報道,疑兇是一名26歲的希臘裔澳洲人,有長期的家庭暴力、精神問題及濫藥記錄,但相信他與恐怖分子沒有聯繫。

疑兇凌晨在南部近郊的寓所涉嫌將兄弟刺傷,隨後挾持一名女子上車,但汽車駛入市中心前,該名女子已經下車。

