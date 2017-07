By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市中心一間高級服裝皮具商店,週六清晨時分有人用車衝入店鋪門口,再偷走裏面的貨品。

警方表示,遇劫的是Stockton街200號路段的一間Gucci商店。

案發後,店員臨時用木板圍起被撞到碎裂的玻璃門,清潔人士將滿地玻璃碎清理後,店鋪繼續營業。

事發在週六清晨約3時,一名匪徒開車撞破Gucci的店門,偷入當中一些貨品,警方沒有說匪徒偷了什麼貨品。

