【KTSF 陶璟樂報導】

聯邦調查局(FBI)稱,被懷疑與章瑩穎綁架案有關的一輛黑色土星(Saturn)轎車已經找到,但暫時不方便公開車主和車輛具體方位。

FBI發布公告指出,已經找到涉嫌載走章瑩穎的車輛位置,目前案件仍在調查當中,一萬元懸賞金額仍然有效。

中國北大訪問學者章瑩穎於6月9日在伊利諾伊大學香檳分校失蹤,警方後來定案為綁架。

根據監控錄像顯示,章瑩穎失蹤前上了一輛黑色的土星轎車,司機為一名白人男子。

