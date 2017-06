By

法國巴黎香榭麗舍大道週一有人駕車撞向警車車隊,車上載有爆炸物,事發後現場出現火團,駕車男子在事故中死亡,據報他早已受到法國的反恐當局注意。

事故沒有警員或路人受傷,目前未知該名男子的動機為何,警方推斷他是蓄意駕車撞向警方。

法國內政部長科洛布表示,這宗事件顯示,法國受到攻擊的威脅仍然高,法國自2015年起一直啟動緊急戒備狀態,原定於7月15日結束,內政部長將動議延長至11月1日。

兩名警員對美聯社透露,涉案男子現年31歲,居住在巴黎,警員在其車上發現一枝手槍。

而在4月,聲稱保衛極端組織伊斯蘭國的一名男子,在香榭麗舍大道擊斃一名警員,事發時正值總統選舉前,觸發法國警方大規模保安行動。

