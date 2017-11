By

【KTSF】

法國Blagnac市週五有一輛汽車撞向一群學生,導致3名中國籍學生受傷,警方稱駕車傷人男子有精神問題。

當局稱,涉案司機稱他是蓄意駕車撞人,已被警方拘捕。

據當地電視台報導,受傷的3名學生來自中國,沒有生命危險。

當局稱,涉案司機之前曾犯下約十宗輕微罪案,他沒列入法國的極端份子觀察名單中。

