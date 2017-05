By

紐約時代廣場週四中午有一輛汽車衝向人群,造成一人死亡,約20人受傷。

當局已扣查釀成車禍的司機,正調查車禍是否與醉酒駕駛有關,現階段估計不涉及恐怖襲擊。

汽車衝向人群後,右邊車身凌空架在燈柱上,從現場片段所見,有多名路人躺在地上等待救援。

