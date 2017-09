By

一名男子在東灣奧克蘭中市(屋崙)一個捷運站,被人用刀割傷頸部,幸好生還。

事主Carlos Perez報稱他7個星期前差點無命,兒子幾乎失去父親,他表示,當日下午約6時,在奧克蘭市的12th Street捷運站,列車即將抵達時,遭到疑犯襲擊。

Perez形容,疑犯上前用刀割他頸部,下一刻只見流了很多血,當時感到很驚慌,以為會無命,幸運的是沒有傷到頸大動脈。

事後一星期,捷運在Daly City車站拘捕到疑犯,他的身份是Richard Haskins。

但是Perez的律師就指控,捷運當局沒有保護好事主。

Perez形容事發時,車站和月台附近都沒有警方。

捷運警方表示,原因是他們的人手不足,不可能每個車站和車廂都安排警員。

捷運當局雖然有足夠預算,騁請200名警察,但仍然有40個職位空缺,他們正積極招攬警員。

