警方河中尋回失蹤中國遊客夫婦座駕 未知二人是否在車內

By

[KTSF 崔凱橋報導】

一對中國籍夫婦在Sequoia國家公園失蹤案,警方表示,在找到屬於他們車牌地點的附近,發現他們的汽車。

根據San Diego Union Tribune報導,警方在發現這對中國籍夫婦,31歲的Yinan Wang,以及30歲的Jie Song車牌的加州180號公路Convict Flat附近500英尺下的Kings River,發現夫婦所駕駛的白色福特Focus房車,但由於大部分的車身浸沒在水中,而水流太急,沖起的白色浪花阻礙視線,目前當局未能確定夫婦是否在車內。

而不久前,一對泰國留學生在同一地點發生車禍,衝下懸崖掉進了Kings River,雙雙意外身亡。

警方相信夫婦很大機會在發現屬於他們車牌的位置遇上車禍。

當局指,Wang是南加州San Diego居民,Song每年由中國來美數次,與Wang團聚,兩人原定在Sequoia國家公園出發到Kings Canyon國家公園,在8月7號沿途北上優山美地國家公園參觀,隨後在9號返回San Diego,不過這對夫婦在8月6號參加了Sequoia國家公園內的水晶洞遊覽團後,便失去縱影。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。