警方河中尋回失蹤中國遊客夫婦座駕 未知二人是否在車內

By

[KTSF 崔凱橋報導】

一對中國籍夫婦在Sequoia國家公園失蹤案，警方表示，在找到屬於他們車牌地點的附近，發現他們的汽車。

根據San Diego Union Tribune報導，警方在發現這對中國籍夫婦，31歲的Yinan Wang，以及30歲的Jie Song車牌的加州180號公路Convict Flat附近500英尺下的Kings River，發現夫婦所駕駛的白色福特Focus房車，但由於大部分的車身浸沒在水中，而水流太急，沖起的白色浪花阻礙視線，目前當局未能確定夫婦是否在車內。

而不久前，一對泰國留學生在同一地點發生車禍，衝下懸崖掉進了Kings River，雙雙意外身亡。

警方相信夫婦很大機會在發現屬於他們車牌的位置遇上車禍。

當局指，Wang是南加州San Diego居民，Song每年由中國來美數次，與Wang團聚，兩人原定在Sequoia國家公園出發到Kings Canyon國家公園，在8月7號沿途北上優山美地國家公園參觀，隨後在9號返回San Diego，不過這對夫婦在8月6號參加了Sequoia國家公園內的水晶洞遊覽團後，便失去縱影。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。