日本埠Geary大道私家車行車線將由4線減至兩線（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

橫跨舊金山市內多個社區的Geary大道改善計劃即將動工，不過在日本埠一段，私家車行車線會由現時的4條減至兩條，引起不少駕駛人士及居民的關注。

第一期的Geary大道改造計劃由Market街至Stanyan街，目的在於改善38號及38R Muni巴士的服務效率，以及提升保障行人安全的設施，局方會在整個路段劃出一條巴士專用行車線。

不過計劃未動工，就引起部分市民的不滿，日本埠及Fillmore一帶來回方向原本各有4條行車線，完工後會減少至3條，當中一條是巴士專用行車線，即是讓私家車通行的行車線只剩下兩條。

駕駛人士Gigi說：”我覺得不可行，4條線已經塞車，你能想像只有兩條嗎，我認為應保留現狀，舊金山已很擠塞，再把道路收窄，塞車情況會更可怕。”

有居民亦說，相信會令道路更擠塞，代表更多人使用更少設施，而越來越多人來這個社區，減少兩條行車線，完全說不通。

交通局回覆本台查詢時指，Geary大道不同路段有不同數量的行車線，兩至4條都有，由多行車線匯合至少行車線的路段，反而會更容易造成塞車，因此 這項工程是為了統一全段路的行車線數目，令交通的流動更順暢，同時所有的交通燈及過馬路計時器亦會重新調整。

此外，交通局亦曾研究過減少行車線對交通的影響 ，局方指，每個路口得出的結果都不同，但整體報告顯示，工程後出現塞車的情況，比起工程前會較少。

為了行人安全，局方會重新塗上搶眼的斑馬線，並會擴闊路口的範圍，縮短馬路，減少行人過馬路的距離。

有市民說，如果為了安全著想，可以考慮增加過馬路的時間，或者行遠一點，用行人天橋過馬路，但就絕對不要減少行車線。

這個斥資3,500萬的工程已經於8月21日通過，即將在今年內動工，預計在2021年完成。

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