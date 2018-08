日本埠Geary大道私家車行車線將由4線減至兩線（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

橫跨舊金山市內多個社區的Geary大道改善計劃即將動工,不過在日本埠一段,私家車行車線會由現時的4條減至兩條,引起不少駕駛人士及居民的關注。

第一期的Geary大道改造計劃由Market街至Stanyan街,目的在於改善38號及38R Muni巴士的服務效率,以及提升保障行人安全的設施,局方會在整個路段劃出一條巴士專用行車線。

不過計劃未動工,就引起部分市民的不滿,日本埠及Fillmore一帶來回方向原本各有4條行車線,完工後會減少至3條,當中一條是巴士專用行車線,即是讓私家車通行的行車線只剩下兩條。

駕駛人士Gigi說:”我覺得不可行,4條線已經塞車,你能想像只有兩條嗎,我認為應保留現狀,舊金山已很擠塞,再把道路收窄,塞車情況會更可怕。”

有居民亦說,相信會令道路更擠塞,代表更多人使用更少設施,而越來越多人來這個社區,減少兩條行車線,完全說不通。

交通局回覆本台查詢時指,Geary大道不同路段有不同數量的行車線,兩至4條都有,由多行車線匯合至少行車線的路段,反而會更容易造成塞車,因此 這項工程是為了統一全段路的行車線數目,令交通的流動更順暢,同時所有的交通燈及過馬路計時器亦會重新調整。

此外,交通局亦曾研究過減少行車線對交通的影響 ,局方指,每個路口得出的結果都不同,但整體報告顯示,工程後出現塞車的情況,比起工程前會較少。

為了行人安全,局方會重新塗上搶眼的斑馬線,並會擴闊路口的範圍,縮短馬路,減少行人過馬路的距離。

有市民說,如果為了安全著想,可以考慮增加過馬路的時間,或者行遠一點,用行人天橋過馬路,但就絕對不要減少行車線。

這個斥資3,500萬的工程已經於8月21日通過,即將在今年內動工,預計在2021年完成。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。