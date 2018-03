By

【KTSF】

本月中,東灣奧克蘭市(屋崙)美麗湖(Lake Merritt)發生命案,一對情侶先後在湖裡遇溺,兩人都死亡,警方週一從湖中打撈出懷疑涉事汽車。

本月15號凌晨4點幾,有市民報警表示,在美麗湖邊有兩人大聲吵架,警員到達現場時,在湖中發現一名男子,4名警員跳入湖中,將男子救起並急救,不過送院後不治,後來當局在湖中打撈起一具女性屍體。

警方證實兩名死者是情侶關係,並將兩人的死分別列為兇殺案,以及意外事件處理。

警方週一下午使用無人機在湖中發現了一部汽車,隨後當局將該汽車打撈出來,警方相信該汽車與本案有關。

