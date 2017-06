By

【KTSF 歐志洲報導】

東灣佛利蒙市週三上午有行人被車撞死。

警方表示,死者是一名女子,她早上7點30分在Fremont Boulevard過馬路時,被一輛車撞倒。

初步調查顯示,肇事司機沒有受到酒精或藥物影響。

