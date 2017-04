By

【KTSF 梁秋玉報導】

一名19歲青年週二凌晨開車時因為打瞌睡,把汽車開進南灣Santa Clara市一戶民居後院的游泳池。

警方表示,凌晨2點50分左右接到鄰居報警,表示有人求救,警員之後抵達靠近El Camino Real附近的Warburton Avenue 3000號路段一處民居,見到一名年輕駕駛人士已經從掉進游泳池的車中安全脫身,不過車子仍在游泳池中。

警方說,該名19歲男司機是Santa Clara居民,開車時並沒有受到酒精藥物影響,而事發時,這棟民居剛好無人在家。

據稱是屋主親戚的人早上到該處住宅檢查損毀情況,表示屋主家人週二才會回家。

