舊金山汽車盜竊案大幅增加 Mission區是重災區（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山汽車爆竊案數目比去年同期增加了近三成，其中以Mission區的情況最為嚴重，警方表示會在全市加派警員在街上巡邏。

根據媒體引述舊金山警方公佈的最新數據指出，在舊金山發生的汽車爆竊案數目，比去年同期增加了約28%，去年由1月至7月，一共發生13,995宗，今年的1月至7月，就發生一共17,970宗。

其中以Mission區的汽車爆竊案增加得最多，由去年601宗，增加至今年的1,693宗，升蝠達182% 即是近兩倍。

舊金山警局局長Bill Scott早前表示，會在全市加派至大約百幾名警員在街上巡邏，不過就會因此縮減毒品科部門的人手。

有民眾表示，她搬來Mission區只有兩個月，但是她男友的汽車就遭爆竊，玻璃窗被人打破，幸而失竊的只是Fast Trek收費感應器，修窗的金額約200元。

至於為何不選擇泊在停車場 ，她說：”*相比起500元停車場月費，這較便宜，但始終不好受，是時候加強保安。”

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