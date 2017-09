舊金山汽車盜竊案大幅增加 Mission區是重災區（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山汽車爆竊案數目比去年同期增加了近三成,其中以Mission區的情況最為嚴重,警方表示會在全市加派警員在街上巡邏。

根據媒體引述舊金山警方公佈的最新數據指出,在舊金山發生的汽車爆竊案數目,比去年同期增加了約28%,去年由1月至7月,一共發生13,995宗,今年的1月至7月,就發生一共17,970宗。

其中以Mission區的汽車爆竊案增加得最多,由去年601宗,增加至今年的1,693宗,升蝠達182% 即是近兩倍。

舊金山警局局長Bill Scott早前表示,會在全市加派至大約百幾名警員在街上巡邏,不過就會因此縮減毒品科部門的人手。

有民眾表示,她搬來Mission區只有兩個月,但是她男友的汽車就遭爆竊,玻璃窗被人打破,幸而失竊的只是Fast Trek收費感應器,修窗的金額約200元。

至於為何不選擇泊在停車場 ,她說:”*相比起500元停車場月費,這較便宜,但始終不好受,是時候加強保安。”

