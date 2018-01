【i-CABLE】

利比亞第二大城市班加西發生連環炸彈襲擊,至少33人死亡,數十人受傷,未有組織承認發動襲擊。

爆炸後不少傷者坐在地上等待救援,一些物品仍在燃燒,雜物散落地上。

事發在一座清真寺門外,一輛汽車在大批信眾離開時突然爆炸,救援人員接報到場時,再發生第二次爆炸,造成更多人受傷,包括救援及保安人員。

官方表示,不少傷者傷勢嚴重,死亡人數可能會上升。

