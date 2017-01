土耳其汽車炸彈爆炸至少兩死 警方擊斃兩兇徒

By

土耳其西部一座法院外有武裝分子向警員開火並引爆汽車炸彈,造成至少兩人死亡,警方其後擊斃兩名施襲者,但相信仍有人在逃。當局指兇徒是庫爾德工人黨成員,原本準備發動大型襲擊。

法院附近閉路電視拍攝到汽車炸彈爆炸的一刻,爆炸現場是第三大城市伊茲密爾一間法院外的警崗,鄰近公眾入口,當時有不少汽車經過,爆炸後又不斷傳出槍聲。

事後現場遺留一片殘骸,警方封鎖現場調查。當局指,警方在截查一輛可疑汽車時,乘客下車向警員開火,又引爆所坐的汽車,一名警員和法院職員當場死亡。警方和兇徒駁火,擊斃其中兩人。當局在他們和已焚毀的車上發現步槍、手榴彈和火箭炮,相信他們原本準備發動大型襲擊。在確認他們身分後,初步相信他們是庫爾德工人黨成員。

在今次襲擊發生前一日,當局在伊茲密爾拘留二十多人,懷疑他們涉及元旦日釀成三十九人死亡的伊斯坦布爾夜總會槍擊案,當局周四也在伊斯坦布爾逮捕數名來自新疆的維吾爾族疑犯。

