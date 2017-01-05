土耳其汽車炸彈爆炸至少兩死 警方擊斃兩兇徒

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土耳其西部一座法院外有武裝分子向警員開火並引爆汽車炸彈，造成至少兩人死亡，警方其後擊斃兩名施襲者，但相信仍有人在逃。當局指兇徒是庫爾德工人黨成員，原本準備發動大型襲擊。

法院附近閉路電視拍攝到汽車炸彈爆炸的一刻，爆炸現場是第三大城市伊茲密爾一間法院外的警崗，鄰近公眾入口，當時有不少汽車經過，爆炸後又不斷傳出槍聲。

事後現場遺留一片殘骸，警方封鎖現場調查。當局指，警方在截查一輛可疑汽車時，乘客下車向警員開火，又引爆所坐的汽車，一名警員和法院職員當場死亡。警方和兇徒駁火，擊斃其中兩人。當局在他們和已焚毀的車上發現步槍、手榴彈和火箭炮，相信他們原本準備發動大型襲擊。在確認他們身分後，初步相信他們是庫爾德工人黨成員。

在今次襲擊發生前一日，當局在伊茲密爾拘留二十多人，懷疑他們涉及元旦日釀成三十九人死亡的伊斯坦布爾夜總會槍擊案，當局周四也在伊斯坦布爾逮捕數名來自新疆的維吾爾族疑犯。

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