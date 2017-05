By

【KTSF 吳倩妤報導】

泰國南部北大年府有大型超級市場接連發生兩次爆炸,據報最少有60人受傷,當局初步懷疑是伊斯蘭分離分子策動襲擊。

超級市場突然爆炸,多處起火冒出濃煙,警方及消防到場救援,據報約百多架汽車損毀。

事發在當地星期二下午兩時多,警方指兇徒先在BIG C超市內引爆小型炸彈,在民眾逃生時,再引爆停泊在超市門口小型貨車上的炸彈,至令多名民眾受傷,部分人情況嚴重。

警方相信兇徒在爆炸前已逃離現場,初步懷疑是當地的伊斯蘭分離分子策動襲擊,這些分離分子活躍於南部多個府,過往亦曾多次發動炸彈襲擊,導致多人死傷。

