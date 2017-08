By

【KTSF 劉瑩報導】

網購龍頭Amazon又有新搞作,宣布推出一項命名為”Instant Pickup”(即時收貨服務),顧客可以在貨品清單中選擇所需貨物,在下單後兩分鐘就可取貨。

這項服務將會利用現時為Prime會員提供取貨及退貨服務的儲物櫃,在這些儲物櫃的地點,會有職員將客戶購買的貨物放入儲物櫃。

Amazon推出這項服務的對象,是有即興零食需求的大學生,即時取貨服務率先在本週於全美5個城市展開,包括阿特蘭大市、柏克萊市、馬利蘭州College Park、俄亥俄州Columbus市和洛杉磯市,取貨地點都是在大學校園附近。

