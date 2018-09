Mountain View擬開5家大麻店 華裔家長反對（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣Mountain View市府計劃在市內開設5家娛樂用大麻店,週五包括家長在內共5個組織共同召開記者會,反對市府的方案。

週五多名華裔家長放下手邊的工作出席記者會,他們手持”讓大麻遠離孩子”、”山景城不要大麻店”、”政治人物停止耍手段”等標語。

市府計畫在市內開設5家娛樂用大麻店,目前正在市議會討論,反對人士表示,目前考慮的選址都太靠近住宅學校及購物中心,令他們十分擔憂。

家長Ivy Xu說:”像Grand Phyllis購物中心,也是不能開酒類商店,但是現在他們要在不可以開酒精店的地方開大麻店,所以我們非常擔心,而且會有很多小朋友來這裡購物上課,接觸大麻機會太近。”

5個暫時選址包括有大華九九超市在內的Grant Phyllis購物商場,San Antonio 購物中心,這個中心裡頭也有不少華人餐館及學習中心,另外市中心El Camino Real 也是住宅密集區,還有一個是在工業區,位於101公路另一邊的North Bayshore.

有居民表示,Mountian View只有8萬人口,5家大麻店實在太多了。

家長婷婷說:”我希望先開一家,如果你只開一家,你可以看一下結果是怎麼樣,如果很多不好結果出現,我們可以考慮下一步怎麼辦,再決定,而不是一下來5家,5家可能對這個城市造成非常大的傷害,而且到時候沒有辦法逆轉。”

Mountian View的鄰近城市包括Palo Alto、Los Altos,都已經表明禁止在市內開設娛樂用大麻店,因此Mountain View居民擔心,一但這裡開了5間大麻店,就會吸引鄰近的城市居民跑來這裡買大麻。

Concerned Citizens of Mountian View組織代表Tootoo Thomson說:”如果Mountain View是唯一允許開大麻店的城市,你可以想像街上將會擠滿大麻買者、吸毒者,還有大麻生意都湧入這裡,對我們的生活有嚴重而且負面影響。”

一名家長也現身說法,自己的兒子在學的時候,就染上了大麻癮,幾乎無法上學。

Christy Brown醫生說:”他們說21歲以下使用大麻是違法,但就像酒精,很多人21歲前就接觸酒精,初中及高中孩子使用大麻,會有很大問題。”

曾經成功阻止在舊金山日落區開大麻店的California Coalition Against Recreational Marijuana,也將協助這些家長阻止在Mountian View開大麻店,該市將在10月2日市議會上做出決定。

