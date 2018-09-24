Mountain View擬開5家大麻店 華裔家長反對（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣Mountain View市府計劃在市內開設5家娛樂用大麻店，週五包括家長在內共5個組織共同召開記者會，反對市府的方案。

週五多名華裔家長放下手邊的工作出席記者會，他們手持”讓大麻遠離孩子”、”山景城不要大麻店”、”政治人物停止耍手段”等標語。

市府計畫在市內開設5家娛樂用大麻店，目前正在市議會討論，反對人士表示，目前考慮的選址都太靠近住宅學校及購物中心，令他們十分擔憂。

家長Ivy Xu說：”像Grand Phyllis購物中心，也是不能開酒類商店，但是現在他們要在不可以開酒精店的地方開大麻店，所以我們非常擔心，而且會有很多小朋友來這裡購物上課，接觸大麻機會太近。”

5個暫時選址包括有大華九九超市在內的Grant Phyllis購物商場，San Antonio 購物中心，這個中心裡頭也有不少華人餐館及學習中心，另外市中心El Camino Real 也是住宅密集區，還有一個是在工業區，位於101公路另一邊的North Bayshore．

有居民表示，Mountian View只有8萬人口，5家大麻店實在太多了。

家長婷婷說：”我希望先開一家，如果你只開一家，你可以看一下結果是怎麼樣，如果很多不好結果出現，我們可以考慮下一步怎麼辦，再決定，而不是一下來5家，5家可能對這個城市造成非常大的傷害，而且到時候沒有辦法逆轉。”

Mountian View的鄰近城市包括Palo Alto、Los Altos，都已經表明禁止在市內開設娛樂用大麻店，因此Mountain View居民擔心，一但這裡開了5間大麻店，就會吸引鄰近的城市居民跑來這裡買大麻。

Concerned Citizens of Mountian View組織代表Tootoo Thomson說：”如果Mountain View是唯一允許開大麻店的城市，你可以想像街上將會擠滿大麻買者、吸毒者，還有大麻生意都湧入這裡，對我們的生活有嚴重而且負面影響。”

一名家長也現身說法，自己的兒子在學的時候，就染上了大麻癮，幾乎無法上學。

Christy Brown醫生說：”他們說21歲以下使用大麻是違法，但就像酒精，很多人21歲前就接觸酒精，初中及高中孩子使用大麻，會有很大問題。”

曾經成功阻止在舊金山日落區開大麻店的California Coalition Against Recreational Marijuana，也將協助這些家長阻止在Mountian View開大麻店，該市將在10月2日市議會上做出決定。

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