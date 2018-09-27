Candytopia快閃展覽 體驗夢幻糖果國度（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

Candytopia一個以糖果為主題的展覽館，9月初首次去到舊金山，當中有什麼特別之處呢？

舊金山的Candytopia位於市中心，鄰近4街夾Market街，佔地16,000平方呎，11間展示廳中擺放數十件由糖果製成的展品，展館的其中一個規矩是大家可以摸，可以嗅這些展品，但絕對不可以試吃。

Candytopia創辦人之一John Goodman說：”展覽最先的原意是想大家開心，世界上有很多憤怒的事，我與另外兩名創辦人想有一個地方，讓人們玩一小時，享受生活，與家人及朋友一起。”



這條龍是當中第一件展品，是用人手一顆一顆糖製成，用了125,000顆糖，542小時完成，糖分達5萬克，每一顆牙齒的製作都很精細。

每參觀一個展館，大家都可以得到免費糖果，每個月預計送出60萬顆糖。

上層有導賞員介紹，到了下層就是自由活動時間，這裡是Candy Wonderland，設計成一個遊樂場。

Goodman說：”我們會叫這裡做小型的主題公園，因為可以親身體驗，在不同房間玩，又會拿到免費糖果，但同時是不分年齡，我的意思是，誰不想返老還童，Candytopia會召喚大家的童心。”

*展館裡亦加入舊金山灣區的元素，有金州勇士三個冠軍獎杯，這一邊亦有Steve Jobs的肖像，全部都是用糖做。

展館裡設有多部相機，拍了照會即時傳送到參觀者的電郵上。

展館的最後一站是一個大型的棉花糖池，當中的棉花糖是用塑料製成，大家可以跳入池中”暢泳”。

不過入場要付費，成人門票是34元，4至12歲兒童門票是26元，Candytopia每日預計接待1,500人。

Candytopia只會在舊金山作短暫的停留，到11月30日，但由於市民的反應熱烈，很多日的門票已經售罄，創辦人指正考慮留長一點，但不會永久的停留。



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