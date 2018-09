Candytopia快閃展覽 體驗夢幻糖果國度（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

Candytopia一個以糖果為主題的展覽館,9月初首次去到舊金山,當中有什麼特別之處呢?

舊金山的Candytopia位於市中心,鄰近4街夾Market街,佔地16,000平方呎,11間展示廳中擺放數十件由糖果製成的展品,展館的其中一個規矩是大家可以摸,可以嗅這些展品,但絕對不可以試吃。

Candytopia創辦人之一John Goodman說:”展覽最先的原意是想大家開心,世界上有很多憤怒的事,我與另外兩名創辦人想有一個地方,讓人們玩一小時,享受生活,與家人及朋友一起。”



這條龍是當中第一件展品,是用人手一顆一顆糖製成,用了125,000顆糖,542小時完成,糖分達5萬克,每一顆牙齒的製作都很精細。

每參觀一個展館,大家都可以得到免費糖果,每個月預計送出60萬顆糖。

上層有導賞員介紹,到了下層就是自由活動時間,這裡是Candy Wonderland,設計成一個遊樂場。

Goodman說:”我們會叫這裡做小型的主題公園,因為可以親身體驗,在不同房間玩,又會拿到免費糖果,但同時是不分年齡,我的意思是,誰不想返老還童,Candytopia會召喚大家的童心。”

*展館裡亦加入舊金山灣區的元素,有金州勇士三個冠軍獎杯,這一邊亦有Steve Jobs的肖像,全部都是用糖做。

展館裡設有多部相機,拍了照會即時傳送到參觀者的電郵上。

展館的最後一站是一個大型的棉花糖池,當中的棉花糖是用塑料製成,大家可以跳入池中”暢泳”。

不過入場要付費,成人門票是34元,4至12歲兒童門票是26元,Candytopia每日預計接待1,500人。

Candytopia只會在舊金山作短暫的停留,到11月30日,但由於市民的反應熱烈,很多日的門票已經售罄,創辦人指正考慮留長一點,但不會永久的停留。



