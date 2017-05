By

【KTSF 劉瑩報導】

新奇口味的飲品每日都會層出不窮,而近日有一家糖果商店,就推出了一款酸瓜味的汽水。

位於俄亥俄州和賓夕凡尼亞州的Grandpa Joe’s Candy Shop表示,他們將會推出一款使用純蔗糖製作的酸瓜汁味汽水。

每瓶12安士玻璃樽裝汽水售價一點都不便宜,店內售價為2.50美元,網上訂購則需將近10美元,而目前由於對於該汽水感興趣的人數之多,網上訂單預計需要5日時間進行處理。

而此前該公司還售賣過很多特別口味的汽水,包括味道好似水牛城雞翅醬和沙律醬口味的汽水。

