中國女學者章瑩穎伊州失蹤逾15天 家人辦燭光祈福會

【KTSF 陳嘉琪報導】

疑似遭綁架的伊利諾大學中國女學者章瑩穎失蹤超過15天,親友及當地民眾為章瑩穎舉辦燭光祈福會,聯邦調查局(FBI)已介入調查,並表示偵辦此案是調查局全國要務。

失蹤的伊利諾大學香檳分校、中國女學者章瑩穎的父親、阿姨和男朋友週六在當地Bridgeport社區舉辦燭光祈福,有參與祈福會的當地民眾表示,這宗失蹤案觸動許多家長的心,因為許多家長的小孩和章瑩穎一樣去伊利諾大學,就是為了學習讓人生更好。

章瑩穎的阿姨透過翻譯表示,章瑩穎學業很好,來美國進修就是希望將來能夠在美國或中國當教授,因為章瑩穎家庭經濟環境並不是特別好,好好唸書就是章瑩穎改變人生的最大希望。

警方已將這宗案件定為綁架案,I聯邦調查局探員在上週於伊利諾大學校園舉辦的會議上表示,找回章瑩穎是FBI全國性的要務,不過FBI並未透露任何細節,以免透露偵查細節給綁匪。

章瑩穎的爸爸則向女兒喊話不要放棄,爸爸一定會找到你。

26歲的章瑩穎本月9號下午1點左右,從伊利諾大學出發前往當地房屋租賃機構準備簽約,下午2點左右出現在當地Urbana城North Goodwin Avenue,坐上一輛黑色轎車後失蹤至今。

