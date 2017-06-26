中國女學者章瑩穎伊州失蹤逾15天 家人辦燭光祈福會

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

疑似遭綁架的伊利諾大學中國女學者章瑩穎失蹤超過15天，親友及當地民眾為章瑩穎舉辦燭光祈福會，聯邦調查局（FBI）已介入調查，並表示偵辦此案是調查局全國要務。

失蹤的伊利諾大學香檳分校、中國女學者章瑩穎的父親、阿姨和男朋友週六在當地Bridgeport社區舉辦燭光祈福，有參與祈福會的當地民眾表示，這宗失蹤案觸動許多家長的心，因為許多家長的小孩和章瑩穎一樣去伊利諾大學，就是為了學習讓人生更好。

章瑩穎的阿姨透過翻譯表示，章瑩穎學業很好，來美國進修就是希望將來能夠在美國或中國當教授，因為章瑩穎家庭經濟環境並不是特別好，好好唸書就是章瑩穎改變人生的最大希望。

警方已將這宗案件定為綁架案，I聯邦調查局探員在上週於伊利諾大學校園舉辦的會議上表示，找回章瑩穎是FBI全國性的要務，不過FBI並未透露任何細節，以免透露偵查細節給綁匪。

章瑩穎的爸爸則向女兒喊話不要放棄，爸爸一定會找到你。

26歲的章瑩穎本月9號下午1點左右，從伊利諾大學出發前往當地房屋租賃機構準備簽約，下午2點左右出現在當地Urbana城North Goodwin Avenue，坐上一輛黑色轎車後失蹤至今。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。