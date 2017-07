By

【KTSF】

據西班牙進行的一項研究指出,有癌症病人服食一款新抗癌藥物後出現意想不到的反應,原本灰白的頭髮竟然變黑,有白髮變黑髮的奇妙功效。

癌症病人接受化療,通常會出現掉頭髮的身體反應,但有14名病人參與一項新抗癌藥的測試時,身體出現不同的反應,當中有病人的白髮變為黑髮。

研究指出,除了一名病人外,所有人的病況都頗穩定,接受這項新治療的反應也較佳,意味白髮變黑髮的反應可能代表藥物已發揮功效。

但研究員稱有需要進行更多研究,才能確定這項反應並非個別例子,同時也想了解藥物令頭髮變色的原因。

