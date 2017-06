By

灣區一名患白血病的31歲亞裔女子,急需亞裔骨髓捐贈者。

31歲菲律賓藉的Lisa Evangelista居住在Sacramento市,是一名言語病理學家,朋友指她是一個出色的醫生,熱愛行山、旅遊、跳舞。

她在去年12月確診患上白血病,她的父親都是因血癌去世,Lisa妹妹跟她的骨髓只有一半吻合,並不適合做移植手術,因此Lisa急需尋找合適的骨髓才能生存。

AADP成員Mylanah Yolangco說:”她正尋求菲律賓藉或有亞裔血統的捐贈者,我們之前有一名菲律賓藉病人,而她的合適捐贈者是印度裔,因此只要捐贈者是亞裔,就很大機會與Lisa吻合。”

如果你想出一分力救人,但又不知道自己是否適合的骨髓捐贈者,可以上美國亞裔捐贈者計劃的網站http://aadp.org登記,以及在指定日子前往以下的地點做測試。

